Kultur in Düsseldorf : Irritationen über Sanierung des Kulturbahnhofs Eller

Düsseldorf Eine Informationsvorlage der Verwaltung sorgt für Aufregung im Stadtteil. Dabei geht es um die Höhe eines Zuschusses, den die Stadt für die Sanierung des historischen Gebäudeensembles gewähren könnte.

Sie fühlten sich an der Nase herumgeführt, sagen Gerolf Schülke, Vorstandsvorsitzender des Freundeskreises des Kulturbahnhofs, und CDU-Bezirksbürgermeister Gerwald van Leyen. In dem Dokument, das in der Mai-Sitzung auf den Tisch kam, heißt es: „Die Verwaltung befindet sich derzeit in Überlegungen, dem Freundeskreis einen entsprechenden Zuschuss für die Sanierung zu gewähren.“ Die Rede ist von 360.000 Euro. Der Vereinsvorstand hatte eine ähnlich hohe Summe einst selbst kalkuliert, allerdings für eine Teilsanierung. Van Leyen, auch Mitglied im Freundeskreis, wundert sich: „Die Stadt hatte im Vorfeld zwei Milionen Euro für eine Sanierung errechnet. Wie kann es sein, dass jetzt deutlich weniger genügen soll, um das Gebäude instand zu setzen? Wie wird da gerechnet?“