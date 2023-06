Verkehr in Düsseldorf Ärger um Lieferanten an der Luegallee

Der Verkehrsversuch an der Luegallee treibt seltsame Blüten: Durch den neuen Radweg auf der Straße parken unter anderem Paketdienste nicht mehr – wie bisher – in zweitere Reihe, sondern auch mal in „dritter Reihe“: Halb auf der Straße, halb auf dem Grünstreifen der Straßenbahn. Kritiker des Verkehrsversuchs sehen sich bestätigt.