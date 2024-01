Verkehr in Düsseldorf Wo Gerresheim für Radfahrer sicherer wird

Der Radwegeausbau in Düsseldorf schreitet voran, auch Gerresheim profitiert natürlich davon, an einigen Stellen besteht aber noch Nachholbedarf. Was jetzt in diesem Jahr ansteht.



Torfbruchstraße Der Verkehrsversuch mit der für Radfahrer, Busse und Rechtsabbieger vorbehaltenen Leipziger Kombispur an der Kreuzung Torfbruchstraße/Dreherstraße ist wegen hohen Stauaufkommens krachend gescheitert und vorzeitig abgebrochen worden. Das konnten zwar längst nicht alle so nachvollziehen, aber so ist es nun mal, und immerhin hat die Torfbruchstraße ja nun einen richtigen Radweg, auch wenn es an der ein oder anderen Stelle eng wird. Der Fahrradclub ADFC erkennt aber zumindest in einem Punkt noch Gefahrenpotenzial. Denn im Kreuzungsbereich sollte eine Führung der Radwege jeweils in den Seitenraum vorgenommen werden, erinnert Matthias Arkenstette in einem Schreiben an Bezirksbürgermeisterin Maria Icking. Das sollte ursprünglich noch im alten Jahr erfolgen – was aber eben nicht geschehen ist. Und so rätselt das Mitglied der Kleinen Kommission Radverkehr nun über den konkreten Zeitplan – und fordert die Bezirksvertretung 7 auf, auf eine kurzfristige Umsetzung zu drängen. Die Stadt ließ eine entsprechende Anfrage zunächst unbeantwortet. „Seit fast einem Jahr werden Radfahrende auf beiden Seiten der Torfbruchstraße auf die Fahrspur gelenkt, was hochgradig gefährlich ist, wie täglich zu beobachten ist. Und die Ausweichmanöver über die Fußwege sind ebenfalls keine Lösung“, konstatiert Arkenstette.



Benderstraße Oft genug herrscht Frust in der Bezirksvertretung, wenn Beschlüsse von der Verwaltung ignoriert oder vom Rat wieder einkassiert werden. Im Fall Benderstraße durften sich die Vertreter der Bezirksvertretung 7 zuletzt aber ausnahmsweise mal selbst feiern. Denn mit der Forderung, den nach Maßgaben des Verkehrsrechts dafür eigentlich viel zu schmalen Radstreifen auf der Benderstraße rot einfärben zu lassen, um so die Sicherheit für Radfahrer zu erhöhen und vor allem sogenannte Dooring-Unfälle zu vermeiden, haben sich die Bezirksvertreter auf allen Ebenen durchgesetzt. „Wir haben sämtliche Bedenkenträger umgestimmt, das war eine Sternstunde basisdemokratischer Bezirkspolitik“, erklärte Ingolf Rayermann (CDU) in der letzten Sitzung euphorisch. Und auch die Linke Petra Müller-Gehl meinte nicht minder zufrieden: „Wir haben da viel Energie investiert und es geschafft, dass das Amt für Verkehrsmanagement über seinen eigenen Schatten gesprungen ist.“ Die Umsetzung ist für dieses Jahr geplant. Die Kosten werden auf rund 48.000 Euro geschätzt.