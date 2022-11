Gastronomie in Düsseldorf : Adventsstimmung am BaZ

Düsseldorf Die Gaststätte an der Graf-Recke-Straße hat ein kleines Weihnachtsdorf aufgebaut. Es gibt neben Glühwein auch Waffeln oder Gulaschsuppe. Auch die WM-Spiele mit deutscher Beteiligung werden gezeigt.

Ein Weihnachtsmarkt gibt es im Zooviertel nicht. In die Bresche springt nun Tim Blumhoff, der in diesem Jahr den Brauereiausschank am Zoo (kurz BaZ) übernommen hat. Er will vor seiner Gaststätte ein wenig Adventsstimmung verbreiten, hat dafür neben einer Glühweinhütte auch ein Zelt aufgebaut, damit Besucher stets die Möglichkeit haben, im Trockenen Alt oder Heißgetränke zu sich zu nehmen. Außerdem gibt es jede Menge aufblasbare Weihnachtsdeko, vom riesigen Nikolaus bis zum freundlichen Nussknacker.