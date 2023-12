Adventsserie „Hinter verschlossenen Türen“ Leitstelle der Polizei – das andere Ende der 110 in Düsseldorf

Hinter dieser Tür ist es ruhig, aber niemals still. Der Teppichboden dämpft den Schall, doch ununterbrochen sprechen Menschen mit Headset im Ohr, eine rote Lampe neben dem Schreibtisch zeigt an: Hier ist besetzt. Wer in Düsseldorf die 110 wählt, landet hier, in der Leitstelle der Polizei am Jürgensplatz.