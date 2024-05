Katholische Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen Adventskalender-Geschichten im Rennen um Deutschen Podcast-Preis

Aber warum nimmt das Adventskalender-Team an einem Wettbewerb in der Kategorie „Unterhaltung“ teil? Zwei Dinge sind Martin Kürble wichtig: Es gibt einen riesigen Markt an Podcasts, aber die Zielgruppe „Familien“ wird von den großen Sendern häufig vergessen. „Wir sind kein TV-Lagerfeuer, aber die Podcast-Kerze im Advent, um die sich Eltern mit ihren Kindern setzen können“, erklärt der Seelsorger. Und zweitens geht es ihm um den Sinn von Unterhaltung: „Zeitverkürzen. Und wenn dabei ein gutes Gefühl und vielleicht sogar ein bisschen Wissen vermittelt wird, ist das allemal besser, als das oft sinnfreie Gequatsche, das in vielen teuren und professionell produzierten Podcasts zu hören ist“, so Kürble.