Adventskalender für Düsseldorf Was verbirgt sich hinter dieser Tür an der Oberkasseler Brücke?

Hat man das seltene Glück, durch diese normalerweise fest verschlossene Tür treten zu können, steht man in einem betonierten Treppenhaus, an dessen Fuß einige Regale mit Ersatzteilen stehen. Überall hängen grelle Leuchtstoffröhren an den Wänden und Decken, Pläne zeigen den Aufbau der Brücke. Von dort geht es weiter in das sogenannte Widerlager. Das ist geprägt vom Stahl der Brücke und dicken Wänden aus Beton, auf denen die Brücke liegt und die das enorme Gewicht in den Untergrund ableiten.