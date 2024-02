Erlass des NRW-Verkehrsministeriums ADFC fordert Einrichten von Schulstraßen in Düsseldorf

Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss der Stadt Düsseldorf hat sich bereits mehrfach mit dem Thema Schulwegsicherheit befasst. So war die Verwaltung etwa beauftragt worden, ein Konzept für die Sicherung von Schulwegen vorzulegen, einen „Werkzeugkasten" von Maßnahmen. ADFC und Jugendrat hatten die Vorlage im vergangenen Herbst allerdings kritisiert - als leidenschaftslos und unambitioniert, zudem war bemängelt worden, dass nur einzelne Projektschulen geplant waren. „Wir begrüßen zwar grundsätzlich die vorgegebene ,schulscharfe' Betrachtung, weil Lehrkräfte die Gegebenheiten vor Ort am besten kennen“, so Lerke Tyra. Mit dem neuen Erlass könne aber jetzt „endlich insgesamt Schwung in die Sache kommen“.