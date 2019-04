ADFC-Fahrradklima-Test 2018 : Radfahrer vergeben schlechte Noten an Düsseldorf

Düsseldorf Mehr als 2000 Teilnehmer haben beim Fahrradklima-Test des ADFC ihr Urteil zu Düsseldorf abgegeben. Kritik gibt es an zugeparkten Radwegen, gute Noten für das Leihradangebot.

Das Ergebnis 2074 Teilnehmer haben in dem bundesweit durchgeführten Test ein Urteil zu Düsseldorf abgegeben. Das ist ein Rekord: Bei der Erhebung 2016 hatten noch 1500 Teilnehmer an der nicht-repräsentativen Befragung für Düsseldorf mitgemacht. In verschiedenen Kategorien konnten die Teilnehmer, die nicht in der Landeshauptstadt leben müssen, Schulnoten vergeben. Besonders schlecht hat Düsseldorf in den Kategorien „Ampelschaltungen für Radfahrer“ (Note 4,9), „Führung an Baustellen“ (5,1) und „Falschparkerkontrolle auf Radwegen“ (5,2) abgeschnitten. Kritik gab es laut Lerke Tyra vom Vorstand des ADFC Düsseldorf auch am Ausbau des Radwegenetzes: „Wir haben mehr als 1000 Kommentare von Teilnehmern bekommen, in 182 davon geht es um Falschparker auf Radwegen, in 106 um den zu langsamen Ausbau des Radhauptnetzes. Die Menschen sind zunehmend gefrustet.“