Tonhalle Düsseldorf : Auszeichnung für Uwe Denker

Düsseldorf Der Arzt hat am Sonntag die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung erhalten. Geehrt werden damit seit 2016 Personen oder Organisation, die sich im besonderen Maße für die Menschenrechte einsetzen.

Der Arzt Uwe Denker aus Bad Segeberg, der vor zehn Jahren die erste „Praxis ohne Grenzen“ Deutschlands gegründet hat, ist mit dem Menschenrechtspreis der Tonhalle ausgezeichnet worden. Überreicht wurde er am Sonntag von Dirigent Adam Fischer, Principal Conductor der Düsseldorfer Symphoniker, bei einem Festakt in dem Konzerthaus.

Denkers Engagement sei ein leuchtendes Beispiel für Nächstenliebe und humanitäres Engagement, sagte Fischer in seiner Laudatio. „Gesundheit ist ein Menschenrecht. Und das Recht auf Gesundheit ist eng verbunden mit anderen Menschenrechten“, so Fischer. „Gesundheit bildet die Voraussetzung dafür, dass eine Person ihre anderen Menschenrechte wahrnehmen und am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Leben teilhaben kann.“