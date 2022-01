„Schilder-Wirrwarr“ : ADAC beklagt falsche Beschilderung von Düsseldorfer E-Ladesäulen

Ein Schnelllader an der Ackerstraße in Flingern. Das Schild mit Auto und Stecker widerspricht laut ADAC der in Düsseldorf geltenden Parkregel. Foto: ADAC Nordrhein

Düsseldorf In Düsseldorf entstehen im öffentlichen Raum immer mehr Ladesäulen für E-Autos. Dem Automobil-Club zufolge weist die Stadt sie falsch aus. Auch die Kommunen seien mit den unklaren Vorgaben überfordert.

In Düsseldorf dürfen Elektroautos mit und ohne E-Kennzeichen an Ladesäulen parken. Das erlauben sonst nur noch Berlin, Dresden, Magdeburg und Stuttgart. Dem ADAC zufolge steht das Verkehrsschild allerdings in Widerspruch zu der Regelung. Denn an Schnellladestationen hängt unter dem blauen Parken-Schild das Sinnbild-Zusatzzeichen „Fahrzeug mit Stecker“. Das kennzeichnet laut Gesetz aber einen Parkplatz mit E-Kennzeichen-Pflicht.