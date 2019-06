Legendäre Achterbahn : Der Euro-Star ist in Russland aufgetaucht

Der Euro-Star ist in Russland aufgetaucht

Die Achterbahn der Düsseldorfer Schausteller Bruch galt seit 2011 als verschollen. Ihre neue Heimat ist weit entfernt.

De Euro-Star galt als verschollen, jetzt stellt sich heraus, dass die berühmte Achterbahn eine neue Heimat gefunden hat – weit weg von der Rheinkirmes, auf der sie 1995 ihre Premiere gefeiert hat: Achterbahn-Fans haben sie in einem Freitzeitpark im russischen Anapa am Schwarzen Meer gesichtet.

Das Besondere am Euro-Star: Es handelte sich um einen Inverted Coaster, die Fahrgäste konnten also die Beine baumeln lassen – wie etwa auch auf der „Black Mamba“ im Phantasialand. Die Bahn, die mit 84 Lkw transportiert wurde, machte aber immer wieder technische Probleme. Die Bruchs verkauften sie 2008 an einen Moskauer Park, seit 2011 war sie nicht mehr gesichtet worden.