Düsseldorf : Achenbach ist bald ein freier Mann

Düsseldorf Nun ist es entschieden: Der im Januar 2015 wegen Betruges zu sechs Jahren Haft verurteilte frühere Kunstberater kommt am 8. Juni auf freien Fuß. An diesem Tag hat er zwei Drittel seiner Strafe verbüßt. Das Landgericht Kleve, das derzeit für den Häftling zuständig ist, hatte die Freilassung befürwortet. Von der Staatsanwaltschaft Essen, die ihn seinerzeit angeklagt hatte, war Widerspruch dagegen angekündigt worden. Dieser Widerspruch ist aber nun, wie es aus Kreisen der Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag hieß, zurückgezogen worden. Damit steht der Freilassung nichts mehr im Wege. Bereits kurz vor Weihnachten hatte das Landgericht Achenbach auf freien Fuß setzen wollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aber diese so genannte Weihnachtsamnestie war am Widerspruch der Staatsanwaltschaft gescheitert. Dass sie nun einlenkt, liegt nach Meinung von Gerichtsbeobachtern daran, dass man sicher sein musste, dieses Mal in der nächst höheren Instanz, dem Oberlandesgericht Düsseldorf, mit den Bedenken nicht durchzukommen. Achenbach ist schon seit einigen Monaten im Offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen. Er arbeitet tagsüber bei der Renatec in Düsseldorf-Eller, ein Unternehmen der Diakonie.

(ho)