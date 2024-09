Anlaufstellen, Kosten, Gründe Das muss man über Abtreibungen in Düsseldorf wissen

Eine ungewollte Schwangerschaft kann Frauen in jeder Lebensphase treffen – und sie vor die schwierige Frage stellen, wie sie damit umgehen sollen. Für manche Frauen kann der Schwangerschaftsabbruch die richtige Entscheidung sein. Die Abtreibung stellt jedoch – bis auf wenige Ausnahmen – im Grundsatz für alle Beteiligten noch immer eine Straftat dar. Ein Umstand, den eine Kommission der Bundesregierung gerne ändern würde. Sie hat deshalb die Legalisierung in den ersten zwölf Wochen empfohlen – seitdem ist die Debatte um Paragraf 218 erneut entbrannt. Was Düsseldorferinnen und Düsseldorfer jetzt wissen müssen.