Zahlen der Schulen gestiegen : Deutlich mehr Einser-Abis auch in Düsseldorf

Düsseldorf Fast jeder vierte Abiturient schneidet in der Landeshauptstadt mit einer Eins vor dem Komma ab.

Von Clemens Victor Henle

Die Zahl der Einser-Abiturienten an Düsseldorfer Gymnasien ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Das belegen Zahlen des statistischen Landesamtes IT.NRW. Während 2008 17,33 Prozent der Abiturienten die Schule mit einem Schnitt von 1,0 bis 1,9 verließen, waren es 2018 mehr als jeder Vierte. Landesweit stieg die Einser-Quote von 16,8 auf 24,3 Prozent. Und auch deutschlandweit nahm die Zahl in allen Bundesländern zu, nur Baden-Württemberg verzeichnet einen marginalen Rückgang. Spitzenreiter bei dem Einser-Abitur ist Thüringen, wo 37,9 Prozent der Schüler das Gymnasium mit einer Eins vor dem Komma verlassen. In Düsseldorf verdoppelte sich zwischen 2008 und 2018 auch die Zahl der Abschlüsse mit einer Note von 1,0 von ein auf zwei Prozent der Schüler.

Einen der Gründe für die besseren Noten sieht Inge Schleier-Groß, Schulleiterin des Georg-Büchner-Gymnasiums in Golzheim, in der gestiegenen Zahl an Schülern. „Die Übergangsquote von der Grundschule auf das Gymnasium ist in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen“, sagt Schleier-Groß. Das belegen auch die Zahlen von IT.NRW. 2008 legten 2325 Schüler die Abiturprüfung ab, 2018 waren es 2756. Durch den Vertrauensverlust von Eltern in die Hauptschule hat sich eine verstärkte Bewegung von der Realschule, die oftmals als neue Hauptschule angesehen wird, zum Gymnasium ergeben. Dazu komme, dass manche Eltern beratungsresistent seien und ihre Kinder entgegen aller Empfehlungen am Gymnasium anmelden. „Manche Eltern schicken ihre Kinder zu uns, obwohl diese nur eine eingeschränkte Realschul-Empfehlung haben“, sagt die Schulleiterin. So strömen immer mehr schwächere Schüler auf die Gymnasien. „Durch eine intuitive Anwendung der Gauß‘schen Normalverteilung durch die Lehrer werden die Noten dann insgesamt besser, weil die Verteilung größer wird“, erklärt Schleier-Groß.