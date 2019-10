Projekt : Abiturient hilft Schülern in Haiti

Düsseldorf Die Düsseldorfer Peter-Hesse-Stiftung sammelt Spenden und betreut Projekte in dem armen Inselstaat.

Ein guter Schulabschluss ist die wichtigste Grundlage für die persönliche Entwicklung. In diesen Tagen wird das Alex Konietzko noch einmal besonders bewusst. Im Sommer absolvierte der Düsseldorfer erfolgreich sein Abitur. Nach einem Jahrespraktikum würde er gern Mathematik studieren. Konietzko ist dankbar, in einem Land mit einem so sicheren Schulsystem wie in Deutschland geboren zu sein. „Denn wenn man keine Bildung vermittelt bekommt, bleiben die eigenen Möglichkeiten sehr begrenzt“, sagt er. Bei einem Besuch in Zentralamerika im Sommer wurde ihm noch einmal bewusst, wie eng Armut und fehlende Bildung zusammenhängen. „Ich suchte schon lange nach einem Projekt, bei dem ich mich auf eigene Faust sozial betätigen kann. Zuerst dachte ich daran, einen Krankenhausbau in Afrika unterstützen zu wollen. Per Zufall wurde ich aber auf eine Bildungssituation in Haiti aufmerksam“, sagt er.