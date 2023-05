Abfallwirtschaft in Düsseldorf So viel Müll hat Düsseldorf 2022 produziert

Die restlichen Siedlungsabfällen unterteilen sich in Bioabfall, Grünschnitt, Leichtverpackungen, Papier, Glas, Sperrmüll und weitere Wertstoffe. Auch hier liegen die Mengen unter den Werten des Vorjahres. Lediglich die Menge an Altkleidern aus den Sammelcontainern ist leicht angestiegen, ebenso wie die im Sperrmüll separat entsorgte Menge an Holz. Bei den Verpackungsabfällen ist zudem die Menge an Leichtverpackungen gleich geblieben.