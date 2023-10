Kinder in Düsseldorf Abenteuerspielplatz in Eller feiert seinen 50. Geburtstag

Seit 50 Jahren kann auf dem Abenteuerspielplatz Eller gebaut, getobt, gerannt und gewerkelt werden. Ursprünglich im Jahr 1973 als „Planspiel Abenteuerspielplatz“ von einer Studentengruppe an der Fachhochschule Düsseldorf gestartet, hat sich über die vergangenen Jahrzehnte auf dem 11.000 Quadratmeter großen Areal ein vielseitiges Freizeitangebot entwickelt. Junge Besucher erwarten zum Beispiel die „Mümmel-Villa“ mit Kaninchen und Meerschweinchen, eine selbstgebaute Achterbahn, ein kleiner befahrbarer Teich mit Floß, eine Kinderabenteuerhöhle, in der Hindernisse in einer Art Labyrinth überwunden werden müssen, und eine Feuerstelle, an der Stockbrot gemacht werden kann.