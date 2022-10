Energiesparen : Ab Samstag weniger Gaslicht

Düsseldorf Im September wurde beschlossen, die Gasleuchten zeitweise auszuschalten, um damit Energie einzusparen. Ab Samstag ist es so weit. In den betroffenen Straßen gelten dann auch andere Regeln für Autofahrer.

Um 3 Uhr nachts gehen am Samstag, 15. Oktober, erstmals 8000 der insgesamt 14.000 historischen Gaslaternen im Stadtgebiet aus. Erst um 5 Uhr werden sie wieder eingeschaltet. In diesem Zeitrahmen sollen sie immer freitags, samstags und vor Feiertagen aus sein, in allen übrigen Nächten erlöschen sie bereits um 1 Uhr.