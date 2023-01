Umweltschutz Neues Konzept für Deich- und Artenschutz

In den Anforderungen an die Verwaltung heißt es weiterhin, dass speziell bei Sanierungen oder Neubauten typische Lebensraumtypen wie Magerwiesen und Trockenrasen angestrebt werden sollen. Dies soll durch Bodenauswahl und -beschaffenheit sowie spezielle Aussaaten geschehen. Bei der Mahd soll man „Biotop-Typen bezogene Pflege“ anwenden, also nicht vor einem bestimmten Monat mähen, auf eine zeitlich gestaffelte Schafbeweidung und einiges mehr setzen.