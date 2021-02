A46 in Düsseldorf : Fleher Brücke am Wochenende teilweise gesperrt

Düsseldorf Die Fleher Brücke zwischen Düsseldorf und Neuss ist seit Jahren eine Dauerbaustelle. Jetzt wird wieder etwas an der Verkehrsführung geändert. Dafür muss die über die Brücke verlaufende A46 am Wochenende teilweise gesperrt werden.

Die Arbeiten an der Fleher Brücke zwischen Düsseldorf und Neuss sind so weit fortgeschritten, dass die Verkehrsführung der darüber führenden A46 wieder umgebaut werden muss. Von Samstag (20. Februar) ab 5 Uhr bis Montag (22. Februar) um 5 Uhr steht Autofahrern in Richtung Neuss nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Gleichzeitig wird die Verbindung in der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk von der Münchener Straße aus Düsseldorf kommend, auf die A46 in Richtung Neuss gesperrt. Eine Umleitung hierfür ist ausgeschildert.