Fahrbahn wird saniert : A44 in Düsseldorf wird am Wochenende gesperrt

Die A44 im Bereich des Düsseldorfer Flughafens. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Auf der Autobahn A44 in Düsseldorf wird die Fahrbahn saniert. Aus diesem Grund kommt es am Wochenende in Richtung Mönchengladbach zu mehreren Sperrungen.

Zwischen den A44-Anschlussstellen Düsseldorf-Flughafen und -Messe/Arena steht in Fahrtrichtung Mönchengladbach von Freitag (3.5.) um 20 Uhr bis Montag (5.5.) um 5 Uhr nur eine Fahrspur zur Verfügung.

An dem Wochenende sind auch die A44-Anschlussstelle Düsseldorf-Stockum und die A44-Ausfahrt Düsseldorf-Messe/Arena gesperrt - ebenfalls in Fahrtrichtung Mönchengladbach. Umleitungen werden mit Rotem Punkt ausgeschildert.

Die Straßen-NRW-Autobahnniederlassung Krefeld saniert die Fahrbahnen auf diesem Streckenabschnitt. Hierfür müssen jeweils zwei von drei Fahrstreifen gesperrt werden.

An kommenden Wochenende wird der rechte Teil der Fahrbahn saniert, am darauffolgenden Wochenende (10.-13.5.) im gleichen Zeitrahmen der linke Teil. Dann ist mit ähnlichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

(csr)