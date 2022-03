Einsatz der Bundespolizei : A44 bei Düsseldorf wird wegen Sprengstoff-Fundes gesperrt

Düsseldorf Bei Abrissarbeiten am Flughafen ist am Mittwochnachmittag Industriesprengstoff gefunden worden. Damit dieser kontrolliert gesprengt werden kann, soll die A44 am Abend kurzzeitig gesperrt werden.

Bei Abrissarbeiten am Flughafen ist am Mittwochnachmittag alter Industriesprengstoff gefunden worden. Der Fundort liegt auf dem Gebiet einer alten Kaserne an der Flughafenstraße.

Entschärfer der Bundespolizei sollen gegen 18.30 Uhr eine kontrollierte Sprengung vornehmen. Das war gegen 19 Uhr aber immer noch nicht geschehen. Die nötige Sperrung der A 44 verzögerte sich. Rettungskräfte stehen am Fundort routinemäßig bereit.