Vier Wochenenden von März bis Mai : Sperrungen auf der A44 in Düsseldorf während Sanierung

Die Flughafenbrücke ist Teil der A44. Foto: Bußkamp, Thomas/Bußkamp, Thomas (tbu)

Düsseldorf Die Fahrbahnen der A44 in Düsseldorf zwischen den Anschlussstellen Stockum und Messe/Arena werden an vier Wochenenden saniert. In dieser Zeit müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen.

Hierfür müssen jeweils zwei von drei Fahrstreifen gesperrt werden, teilte Straßen-NRW mit. Begonnen wird am kommenden Wochenende von Freitag (22.3.) ab 20 Uhr bis Montag (25.3.) um 5 Uhr in Fahrtrichtung Velbert.

Es wird auf der rechten Fahrbahnseite gearbeitet. Gleichzeitig ist die Ausfahrt und die Auffahrt der Anschlussstelle Düsseldorf-Stockum und die Auffahrt der Anschlussstelle Messe/Arena in Richtung Velbert gesperrt. Umleitungen sind mit dem "Roten Punkt" ausgeschildert.

Am zweiten Wochenende, von Freitag (5.4.) ab 19 Uhr bis Montag (8.4.) um 5 Uhr wird in der gleichen Fahrtrichtung auf der linken Seite gearbeitet. Auch hier steht dem Autofahrer nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Für die Sanierung dieses Abschnittes in Fahrtrichtung Mönchengladbach sind zwei Wochenenden Anfang Mai geplant und zwar die Wochenenden 3. bis 6. Mai und 10. bis 13. Mai. Dazu will Straßen-NRW zeitnah informieren.

(csr)