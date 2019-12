Feuerwehr in Düsseldorf : 9000 Liter Wasser zum Löschen von Hybridauto notwendig

Feuerwehr in Düsseldorf

Um die brennende Lithium-Ionen-Batterie des Autos zu löschen, war das ganze Können der Feuerwehr erforderlich. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Ein lichterloh brennendes Luxusfahrzeug forderte in der Nacht zu Sonntag das ganze Können der Feuerwehrkräfte heraus. Erst nach 90 Minuten und etwa 9000 Liter eingesetztem Wasser konnten die letzten Flammen des Hybridautos gelöscht werden. Es gab keine Verletzten, der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Passanten hatten um kurz nach 2 Uhr einen brennenden Wagen an der Ronsdorfer Straße in Lierenfeld gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Feuerwache Behrenstraße wenige Minuten später vor Ort eintrafen, brannte das Fahrzeug in vollem Ausmaß. Mit einem Strahlrohr begannen die Feuerwehrmänner sofort mit den Löschmaßnahmen, um ein Übergreifen auf benachbarte Autos zu verhindern. Allerdings stellte die Bauart des Luxusfahrzeuges die Einsatzkräfte vor eine große Herausforderung. Es handelte sich um ein teures Hybridfahrzeug, bei dem zu dem konventionellen Verbrennungsmotor zusätzlich ein Elektromotor mit einem Akkumulator im Wagen eingebaut war.