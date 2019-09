Prügelei in Düsseldorf : 78-jähriger Radler krankenhausreif geschlagen

Düsseldorf Ein Streit artete in Düsseldorf-Holthausen in eine schlimme Schlägerei aus. Ein Mann liegt im Krankenhaus.

In Holthausen haben sich am Freitag um 16.38 Uhr zwei Radfahrer nahe der Kreuzung Bonner Straße/Am Trippelsberg gestritten. Laut Zeugen soll ein jüngerer Mann dabei einem 78-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er auf der Intensivstation liegt. Der Schläger ist Mitte zwanzig und schlank, trug schwarze Jacke und Hose sowie einen schwarzen Helm, dazu eine Piloten-Sonnenbrille. Er flüchtete auf einem schwarzen Mountainbike. Zeugen werden gesucht. Hinweise an die Polizei unter Ruf 0211 870-0.