Gericht in Düsseldorf Querulantin in einer netten Hausgemeinschaft

Aber nach Schilderung der Nachbarn sei die Seniorin die einzige Querulantin in der sonst „sehr netten Hausgemeinschaft“. Das sah nach Anhörung der Zeugen auch die Richterin so. Sie zweifelte nämlich nicht an der Glaubwürdigkeit der Nachbarn. Eine zunächst schriftlich verhängte Strafe von 2000 Euro (50 Tagessätze zu je 40 Euro) gegen die Seniorin wurde im Urteil zwar auf 500 Euro reduziert. Aber nur, weil die 78-Jährige von Grundsicherung lebt, also monatlich nur 400 Euro zur Verfügung hat. Intensiv hat sich die Seniorin nach diesem Urteil über die Möglichkeiten erkundigt, um diesen Schuldspruch jetzt anzufechten.