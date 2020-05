Überfall in Düsseldorf : 76-Jährige im Hausflur ausgeraubt

Dem Täter glang die Flucht, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Die Seniorin wurde am Samstag in ihrem Haus am Pöhlenweg von einem unbekannten Mann überfallen. Der Täter ergriff mit mehreren hundert Euro die Flucht.

Nach einem Überfall auf eine 76 Jahre alte Frau in Grafenberg sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat die Seniorin am Samstag gegen 18.20 Uhr ein Mehrfamilienhaus am Pöhlenweg, als ihr ein Unbekannter folgte, sie unvermittelt an die Wand drängte und die Geldbörse mit mehreren hundert Euro aus ihrer Handtasche entwendete. Der Täter flüchtete in Richtung Sulzbachstraße. Eine Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.