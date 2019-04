Neue Ideen für Wohnungen in Düsseldorf : Architekturstudenten wollen mehr Wohnungen und mehr Grün

Düsseldorf Wie bringt man 75.000 neue Wohnungen in der Stadt unter? Studierende der Hochschule Düsseldorf haben Bürgern und Politik ihre Visionen vorgestellt.

Ob nun dieser Projektvorschlag, die Wasserstadt am Rheinufer oder die Nachverdichtung in Flingern: Die im Masterstudiengang Civic Design entstandenen Visionen für 2050 sind bewusst polarisierend und radikal. „Oft denken Architekten nur an ihr eigenes Haus, aber wir wollten realistische Konzepte für die gesamte Infrastruktur der Stadt ausarbeiten“, erklärt Nina Schumacher. Auch bei den anderen beiden Gruppen, die sich der konstruktiv-kritischen Öffentlichkeit stellen, ist das Thema Auto präsent und sorgt für ordentlich Gesprächsstoff zwischen den Studierenden und dem Plenum. Wie es mit dem Straßenverkehr in der Wasserstadt aussähe, will zum Beispiel FDP-Ratsfrau Monika Lehmhaus vom Projekt-Duo Monika Dittrich und Kamila Lebert wissen.

Auch Lena Katharina Bach, die das Projekt für Flingern-Nord vorstellt, beantwortet Nachfragen zur Parkplatzsituation in ihrem neuen Quartier. „In Zukunft wird es ja sowieso dazu kommen, dass es immer weniger Autos in den Innenstädten geben wird“, sagt sie. Ihr Vorschlag der Verdichtung in Flingern-Nord und ähnlichen Stadtgebieten kommt beim interessierten Publikum am besten an. Vermutlich auch, weil er nach jetzigem Stand am realistischsten wirkt. In ihrem Projekt optimiert sie den verfügbaren Wohnraum in dem Stadtteil so, dass pro Hektar 140 Wohnungen Platz finden würden. Momentan sind es nur 42. „Aber wie sieht es mit der weiteren Infrastruktur aus? Wo sind Ärzte, Supermärkte, Schulen?“, kommt auch hier die Nachfrage aus dem Plenum. Auch darauf hat die Studentin eine Antwort. Das sei in ihrem Projekt alles berücksichtigt und könne in den neu entstehenden Häusern problemlos untergebracht werden.