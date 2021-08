Rennbahn in Düsseldorf : Politik, Sport und Kultur feiern NRW-Geburtstag

Düsseldorf Ministerpräsident Armin Laschet und Landtagspräsident André Kuper begrüßten viel Prominenz aus Politik, Sport und Kultur. Auch die Kanzlerin feierte mit und hielt eine Festrede. Wer sonst noch da war und wie gefeiert wurde.

Der Jubilar ist das Land NRW, und die Party findet auf der Galopprennbahn statt. „Eine große Ehre für uns“, sagt Andrea Höngesberg, Geschäftsführerin des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins. Sie freut sich, dass das Land sich zum Feiern diesen besonderen Ort in der Landeshauptstadt ausgesucht hat, an dem in der Corona-Zeit viele beliebte Veranstaltungen nicht in gewohnter Form stattfinden konnten.