Stromausfall in Düsseldorf : 7000 Haushalte im Süden für 90 Minuten ohne Strom

Düsseldorf Am Samstagabend ist es gegen 20 Uhr im Süden Düsseldorfs zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen waren die Stadtteile Urdenbach, Benrath und Garath. Wie die Stadtwerke unserer Redaktion bestätigten, waren insgesamt 7000 Haushalte für rund 90 Minuten ohne Strom.

„Wir versuchen in so einem Fall sukzessive und so schnell wie möglich die Wiederversorgung zu gewährleisten, was aber nicht immer so ganz einfach ist“, erklärt eine Sprecherin der Stadtwerke. Das Netzgebiet müsse bei der Fehlersuche von Station zu Station abgefahren werden. „Wenn der Defekt entdeckt ist, kann der Strom umgeleitet werden, denn es gibt für den Störfall Ressourcen.“ Dann werde versucht, das schadhafte Kabel freizulegen und auszutauschen. „Das passiert allerdings per Hand und ist daher recht aufwendig“, so die Sprecherin. Daher würde es manchmal auch etwas länger dauern, bis die Stromversorgung wieder hergestellt sei.