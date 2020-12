Corona Zahlen in Düsseldorf : 7-Tage-Inzidenz in Düsseldorf liegt bei 92,3

Im Drive-In-Testzentrum wurden am Montag insgesamt 289 Abstriche genommen. Foto: Stadt Düsseldorf/Ingo Lammert

Düsseldorf Mit Stand Dienstag, 29. Dezember, wurde bei 13.207 (+60) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 724 (-60) Menschen sind aktuell infiziert. Von den Infizierten werden 210 (+7) in Krankenhäusern behandelt, davon 39 (+1) auf Intensivstationen.

12.356 (+120) Düsseldorfer sind genesen. 127 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zumeist Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 2.605 (-68) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 92,3 (28.12.: 95,5) - dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an.

Abstrichzahlen Am Montag, 28. Dezember, wurden 33 Abstriche in der Diagnosepraxis vorgenommen. Im Drive-In-Testzentrum wurden insgesamt 289 Abstriche genommen. Dazu kommen 36 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 92.525 Abstriche vorgenommen.

Altenheime: In den Altenheimen der Stadt waren am Montag 110 Bewohner sowie 12 Mitarbeiter infiziert. Die meisten Fälle (19) gab es in der Curanum Seniorenresidenz Düsselhof.

(wie)