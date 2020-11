Netzwerken in Düsseldorf : Frauen machen sich für Frauen stark

Getagt wird in der Stadtmitte, besucht wurde aber der namensgebende Stadtteil Kaiserswerth: v.l.Gabi Luigs, Sonja Hottelmann, Irmtraud Sprenger-Klasen, Fabiola Weuten, Martina Otto, Andrea Isa, Gabi Eggert, Christel Mollus, Tina Eggert und Doris Greinert. Foto: Soroptimisten

Stadtmitte/Kaiserswerth In Düsseldorf wurde der 7. Soroptimisten Club gegründet. Dabei handelt es sich um einen Service-Club für berufstätige Frauen, die sich vernetzen und anderen Frauen helfen wollen.

Von Julia Brabeck

Vor einigen Monaten wusste Sonja Hottelmann noch nichts mit dem Begriff Soroptimisten anzufangen. Heute ist sie die Präsidentin des Soroptimisten-Clubs Kaiserswerth, den siebten Club dieser Art in Düsseldorf, der nun gegründet wurde. „Ich habe die Organisation über eine Bekannte kennengelernt und da ich das Netzwerken sehr schätze und mich die große Motivation der Frauen begeistert, habe ich gerne bei der Gründung des neuen Clubs mitgemacht“, sagt Hottelmann. Das würde zwar viel Arbeit bedeuten, sei aber eine sehr spannende Herausforderung.

Bei den Soroptimisten handelt es sich um einen Service-Club für berufstätige Frauen. Der Name leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet so viel wie „die besten Schwestern“. Das spiegelt auch die Haltung der Mitglieder wieder, die sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen einsetzen. Sie agieren lokal, regional, national und global. Gegründet wurde der erste Club 1921 in Kalifornien. Inzwischen gibt es alleine in Deutschland nun 228 dieser Zusammenschlüsse.

Eintreten kann man nicht einfach. Man muss gefragt werden oder ein Bewerbungsverfahren durchlaufen. „Es darf auch immer ein Beruf nur einmal vertreten sein“, erklärt die Künstlerin Gabi Luigs, die die Pressearbeit für den neuen Club übernommen hat. Dadurch würden sich eine große Vielfältigkeit, viele verschiedene Charaktere und Interessen und eine große Bandbreite an Wissen ergeben. 30 Mitglieder im Alter von Mitte 20 bis 72 Jahren gehören dem Club Kaiserswerth an, sie stammen aus ganz Düsseldorf. Denn der Name des Clubs hat nichts mit seinem Standort zu tun. „Er wurde von unseren Patinnen gewählt, weil er einfach schön ist. Zudem ist Kaiserswerth auch einfach toll“, sagt Hottelmann. Deshalb haben die Frauen den Stadtteil auch schon gemeinsam besucht.