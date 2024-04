6pm-Store in Düsseldorf Tagelang anstehen für einen 200-Euro-Jogger

Die Zeiten, in denen Menschen vor Geschäften campieren, schienen eigentlich vorbei zu sein. Doch der 6pm-Gründer und Instagram-Star Achraf Ait Bouzalim, geboren 1995 in Frankfurt, schafft das wieder mit seinem Label. Er lockt mit exklusiven Kollektionen, die zunächst nicht online, sondern nur in ausgewählten Stores zu haben sind. Wer als Erstes da ist, bekommt Gutscheine und „free pieces“, also Kleidung umsonst. Und man bekommt die Gelegenheit, den Label-Gründer persönlich zu sehen – Bouzalim kam auch zur Eröffnung nach Düsseldorf. Dafür fahren einige Fans durch ganz Deutschland und verbringen mehrere Tage vor dem Laden.