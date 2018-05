Düsseldorf : 67-Jähriger darf Führerschein nach Fahrerflucht behalten

Düsseldorf Panische Angst hat ein 67-jähriger Ex-Pilot gestern vor dem Landgericht als Grund für eine Unfallflucht angeführt. 2500 Euro Strafe, die das Amtsgericht in erster Instanz verhängt hatte, war der Staatsanwaltschaft aber nicht hart genug. Per Berufung beim Landgericht wollte die Behörde das Urteil überprüfen lassen, denn sie hielt den Rentner wegen des Vorfalls auch für derart "charakterlich ungeeignet", dass er den Führerschein abgeben müsse. Das Landgericht hat die Strafe jedoch nicht erhöht - und der Senior darf nun weiterhin Auto fahren.

Schlimme Erinnerungen waren seiner Aussage nach in dem 67-Jährigen hochgekommen, als er im Mai 2017 die Flügelstraße in Oberbilk befuhr. Vor seinem Auto torkelten damals zwei angetrunkene Männer mit einer Frau auf der Straße herum. Eine Zeitlang, so der Rentner, sei er hinter dem Trio einfach gemächlich hergefahren. Als er schließlich aber kurz hupte, habe sich einer der Männer umgedreht, beide Hände auf der Motorhaube des 67-Jährigen abgestützt.

Dieser sah sich sofort an eine Situation erinnert, die Jahre zurückliegt und sein Leben damals dramatisch verändert hatte: In seinem Vorgarten war der Ex-Pilot einst von drei vorbeikommenden Männern grundlos attackiert und so schwer verletzt worden, dass er jetzt als schwerbehindert gilt. Sein Anwalt Gregor Leber machte dem Landgericht daher deutlich: Der Mandant habe seit jenem Tag "Angst vor körperlichen Auseinandersetzungen" und habe nur deshalb angesichts des bedrohlich wirkenden Trios auf der Flügelstraße Gas gegeben und sei davongefahren.

Da einer der Männer an der Flügelstraße bei dem Vorfall leichte Schürfunden und Schmerzen am Bein davontrug, war der Senior später vom Amtsgericht verurteilt worden. Doch er bekam sogar seinen Führerschein zurück. Das Landgericht bestätigte jetzt in seinem Urteil, dass der Angeklagte nicht noch härter zu bestrafen sei. Und dass der Mann "charakterlich ungeeignet" zum Autofahren wäre, "sieht die Kammer auch nicht". Selbst ein Fahrverbot für den Senior lehnte das Gericht ab - zumal er nach seiner Unfallflucht ja bereits acht Monate auf den Führerschein verzichtet hatte.

(wuk)