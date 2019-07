Wallfahrt Düsseldorf : 640 Drittklässler gehen auf Apollinaris-Wallfahrt

Die Kinder der Klasse 3c der katholischen Grundschule Unter den Eichen ziehen die Fäden beim Spiel „Tower of Power“. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Spielen, tanzen, beten und gemeinsam den Gottesdienst feiern - Drittklässler erzählen, warum für sie die Wallfahrt zu Ehren des Heiligen Apollinaris eine spannende Sache ist.

(schk) Mit zwei Gottesdiensten, die in St. Martin in Bilk sowie St. Rochus in Pempelfort gefeiert wurden, startete die 7. Düsseldorfer Schulwallfahrt, an der sich insgesamt 640 Drittklässler aus 24 Klassen von zehn Grundschulen beteiligten. Die Schulwallfahrt wird jährlich zu Ehren des Stadtpatrons, des Heiligen Apollinaris, gefeiert. In diesem Jahr stehen die Feierlichkeiten unter dem Gedanken # himmelsleuchten. Als Erinnerung erhielt jedes Kind einen # himmelsleuchten-Rucksack.

Die 24 Wallfahrtstationen – jede Klasse musste vier absolvieren - verteilten sich von der Wiese an der Reuterkaserne bis hin zum Stiftsplatz an der Basilika St. Lambertus, wo am Mittag auch der Abschlussgottesdienst stattfand. An den Stationen ging es thematisch einerseits um verschiedene Informationen mit religiösem Hintergrund wie etwa beim Stadterhebungsdenkmal, beim Taufstein, in der Botschaft oder dem Apollinaris-Schrein, andererseits auch um gemeinsames Erleben beim Singen, Tanzen, der Miteinander-Stafette oder beim Tower of Power.

Als freiwillige Helferin erklärte Margarete Klimont-Caspers, Gemeindereferentin der Katholischen Kirche Derendorf-Pempelfort,das Koordinationsspiel, bei dem 24 Schüler der KGS Unter den Eichen in Gerresheim Schnüre in Händen halten, mit denen eine Art Kranvorrichtung dirigiert werden kann. Mit diesem Kran muss mit kollektivem Fingerspitzengefühl ein Holzquader auf einen anderen platziert werden. „Schnüre auf Spannung“, „runter“, „langsam“, „drehen“ lauteten die Ansagen, doch trotz der vielstimmigen Abstimmung wollte der Turmbau nicht auf Anhieb gelingen.