Auftritt im ISS Dome : 6000 Schüler werden gemeinsam auf einer Bühne singen

Düsseldorf Von Händel bis Grönemeyer: Das Projekt „6k United“ bringt Kinder zu einem großen Auftritt im ISS Dome zusammen. Mit dabei: Schüler des Freien Christlichen Gymnasiums.

Aufregung verspüren Kian (11), Lukas (10), Pauline (11) und Hannah (10) nicht wirklich. Dabei sind es nur noch wenige Tage bis zu ihrem großen Auftritt im ISS Dome. Doch die Schüler des Freien Christlichen Gymnasiums in Reisholz zeigen sich noch gelassen – schließlich stehen sie auch nicht alleine, sondern in einem Chor von Hunderten weiteren Schülern aus der Region auf der Bühne.

Bis zu 6000 Schüler wollen die Veranstalter am 28. Juni in einem gemeinsamen Konzert auf die Bühne bringen. Gesungen wird dann ein Repertoire von bis zu 15 überwiegend deutschsprachigen Songs aus den Genres Rock, Pop oder Klassik. Die Namen der Interpreten reichen dabei von Georg Friedrich Händel bis Herbert Grönemeyer. „Darunter sind eben auch Lieder, die die Kinder sonst vielleicht nicht hören würden“, sagt Linke. Das ganze Halbjahr bereiten sie und ihr Kollege Elia Lee die circa 150 Fünft- und Sechstklässler des FCG während des Musikunterrichts auf den Auftritt vor.

Dazu gehört auch das Einüben choreografischer Elemente, die die Kinder während des Konzerts gemeinsam auf der Bühne vollziehen sollen. „Heutzutage wird oft behauptet, dass die Schüler im Musikunterricht nicht mehr viel singen würden“, sagt Lee. Am FCG verläuft der Musikunterricht der Unterstufen deshalb nach dem Prinzip des Gesangsklassen-Konzepts, in dessen pädagogischen Rahmen auch die Teilnahme am Konzert fällt. „Denn gemeinsames Singen stärkt das Körpergefühl, Selbstbewusstsein und Disziplin“, ergänzt Lee. Die Schüler sollen auch in der Lage sein, eigenständige gesangliche Vorträge im Unterricht halten zu können.