Ärzte-Sprechstunde : 600 Gäste zum Talk mit Jens Spahn erwartet

Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird es bereits der zweite Auftritt beim In-Treff für Ärzte in Düsseldorf.

Düsseldorf Der Bundesgesundheitsminister wird sich auf dem Podium den Fragen stellen.

(semi) Fachkräftemangel, Pflegenotstand, die Sicherheit von Patientendaten: Die Gesundheitsbranche steht vor vielen Herausforderungen. Gesprächsstoff gibt es also genug, wenn sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch, 30. Oktober, bei „Düsseldorf IN – Ärzte im Gespräch“, dem wichtigsten Treff der Gesundheitsbranche im gesamten Rheinland, auf dem Podium den Fragen stellen wird.