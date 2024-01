Erfolgsrezept eines Düsseldorfer Liebespaars Margot und Manfred Hacke feiern Diamantene Hochzeit

Das Modehaus gibt es heute nicht mehr, die Liebe zwischen Margot und Manfred Hacke hingegen ist geblieben: Seit mittlerweile 60 Jahren sind sie glücklich verheiratet. Dabei ist das erste Treffen – das erste Date, wie man heutzutage sagt – „in die Hose gegangen“, erinnert sich Margot Hacke. Treffpunkt sollte die alte historische Standuhr an der Ecke Kö und Schadowstraße sein. „Ich stieg aus der Bahn bei Karstadt aus, da gab es eine Uhr, aber Manfred hat sich eine andere Uhr ausgesucht, und zwar die am Corneliusplatz“, erzählt die Düsseldorferin. Als sie gerade enttäuscht in die Straßenbahn einsteigen wollte, um wieder nach Hause zu fahren, hatte er aber die rettende Idee, zum richtigen Ort zu sprinten. „Dann sind wir zusammen in einen Film gegangen, der hieß ‚Iwan, der Schreckliche‘ – und der Film war schrecklich.“ Das Gute daran: „Da hat er zum ersten Mal meine Hand gehalten. Mein Mann ist nämlich von Natur etwas schüchterner“, so Margot Hacke.