Veranstaltungen in Düsseldorf Ein Adventsbasar mit einer besonderen Vorgeschichte

1978 folgte der seitdem jährlich am 1. Advent-Wochenende stattfindende Basar in St. Lambertus, dessen Reinerlös fortan die nötigen Gelder generierte, um aktuell bis zu zehn Hilfsprojekte in Peru, Bolivien oder auch der Elfenbeinküste zu unterstützen. In der Regel sind es Kinder und Jugendliche, die profitieren, aber auch Menschen mit einer Behinderung sind im Blickfeld. Das besondere Ambiente im Lambertussaal mit Blick auf den Rhein trägt zu dem Erfolg des Basars bei.