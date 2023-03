Natur in Düseldorf 58 neue Bäume für den Nordpark

290 weitere neue Bäume wurden in Parkanlagen gepflanzt, 75 Bäume als Schattenspender auf Spielplätzen und 120 an Straßen. Für die Suche nach Standorten für weitere Straßenbäume hatte die Stadt eigentlich 2015 das Stadtbaumkonzept aufgelegt. Ziel war es ursprünglich, 1000 Bäumen besonders an Straßen und Plätze in Quartieren „mit Bedarf an ökologischer und klimatischer Verbesserung“ zu pflanzen, also beispielsweise in Bereiche, die bislang wenig Grün aufweisen. Dafür wurde per Ratsbeschluss für die Jahre 2019 bis 2023 jeweils eine Million Euro bereitgestellt. Diese Summe wurde später auf 1,5 Millionen Euro erhöht. Allerdings hat sich herausgestellt, dass es nur sehr schwer ist, geeignete Standorte zu finden. Viele Faktoren, wie der Erhalt von einer ausreichenden Gehwegbreite, die Beachtung von Grundstückszufahrten, Leitungen und Rettungswegen und der ausreichende Abstand zur Straßenbeleuchtung müssen beachtet werden. Zudem haben Bürger immer wieder gegen neue Bäume protestiert, wenn für diese Parkplätze wegfallen sollten.