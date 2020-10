Menschen aus Düsseldorf : Der ideale Onkel Doktor

Derendorf Bernd Funke (55) arbeitet nebenberuflich als Model. In der Rolle des Winzers posiert er nun auch für den Bildband „Photogenic Babyboomer“ des Fotografen Klaus von Kassel.

Eigentlich arbeitet Bernd Funke ja für eine Versicherung, vor zehn Jahren hat ihn der Job von Hannover nach Düsseldorf geführt. Bereits vor zwölf Jahren ist ihm in einem Kölner Café jedoch etwas Komisches passiert: „Jemand sprach mich an und fragte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Model zu werden. Ich würde einem bestimmten Typus entsprechen, der händeringend gesucht werde.“ Der heute 55-Jährige akzeptierte, ging zum Casting – und wurde sofort genommen. Welchen Typ er verkörpern sollte, erfuhr Funke dann schnell: Professor, Apotheker, Arzt, auch Lehrer. Offensichtlich strahlt Funke eine intellektuelle Seriosität aus, denn seit diesem Tag wird der Düsseldorfer regelmäßig ein- bis zweimal im Monat über seine Agentur für Werbeaufnahmen oder TV-Spots gebucht.

„Den jugendlichen Liebhaber werde ich wohl nicht mehr spielen dürfen, bereut habe ich diese Entscheidung trotzdem nicht“, sagt Funke. „Es ist der ideale Ausgleich zu meinem Beruf, man sieht viel, lernt neue Menschen und Orte kennen, hat Abwechslung. Die Midlife-Crisis ist jedenfalls, vielleicht gerade aus diesem Grund, an mir vorübergezogen“, erzählt der Derendorfer, der an der Frankenstraße wohnt. Sein Honorar schwankt je nach Dauer und Aufwand der Aufnahmen zwischen „ein paar hundert und ein paar tausend Euro“, der Arbeitgeber, die Zurich Versicherung in Köln, spielt auch mit, und noch ist Funke in einem Alter, in dem er dann eben doch nicht jede gesuchte Werbefigur verkörpern kann. „Beim Casting für ein Mittel gegen Blasenschwäche wurde ich abgelehnt – ich wirkte zu jung. Das hat mich dann doch ein bisschen stolz gemacht.“