Corona in Düsseldorf : 54 Neuinfektionen – 7-Tage-Inzidenz steigt weiter

Düsseldorf Am 3. März wurde der erste Düsseldorfer Corona-Patient registriert. Seitdem haben sich 13.632 Menschen in der Landeshauptstadt infiziert, allein von Samstag auf Sonntag wurden 54 neue Fälle bekannt.

Bis Sonntag haben sich in Düsseldorf 13.632 Menschen mit dem Cronavirus angesteckt, 54 mehr als am Vortag. 519 von ihnen sind aktuell noch infiziert, diese Zahl ging gegenüber Samstag um 127 zurück. Sechs an Covid-19 Erkrankte kamen am Wochenende in ein Krankenhaus, wo nunmehr 191 Patienten behandelt werden, davon 42 auf Intensivstationen. 12.981 Düsseldorfer haben seit Beginn der Pandemie eine Infektion überstanden, 132 sind seit März im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gestorben. Am Sonntagmorgen befanden sich 1.597 Menschenin häuslicher Quarantäne. Statistisch gesehen haben sich in den vergangenen sieben Tagen 88,6 von 100.000 Düsseldorfern neu infiziert. Diese so genannte 7-Tage-Inzidenz sollte nicht höher als 50 sein, um das Pandemiegeschehen kontrollieren zu können. In Düsseldorf ist der Wert seit einigen Tagen leicht ansteigend.