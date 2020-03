Schule in Düsseldorf : 52 Eltern erhalten Absage für Gymnasien in Gerresheim

Gerrit Birkemeyer, Manuela Purka, Daniela Tosic und Agnes May (v.l.) protestierten gestern vor dem Schulausschuss. Foto: Jörg Janßen

Die betroffenen Eltern halten das für ein Ergebnis verfehlter Schulpolitik. Die Stadt verweist auf die Entscheidungshoheit der jeweiligen Schulleitung.

Wer sein Kind nach der vierten Klasse an einer weiterführenden Schule anmelden möchte, kann nicht immer mit einer Zusage rechnen. In Gerresheim kam es jetzt jedoch zu einer regelrechten Absageflut für die beiden Gymnasien: 322 Eltern wollten ihr Kind am Marie-Curie oder dem Gymnasium Am Poth anmelden, doch es gibt nur 270 Plätze. Dementsprechend hatten 52 Betroffene am Wochenende ein Nein im Briefkasten. Mit der Absage der Wunschschule erreichte die Familien auch eine Liste jener Schulen, die noch Kapazitäten übrig haben: „Neben einer Gesamt­schule in Garath und zwei privaten Ersatzschulen handelt es sich um neun Gymnasien, etwa in Benrath – allesamt deutlich entfernt von unserem Stadtteil“, sagt Gerrit Birkemeyer, ein betroffener Vater.

Schnell vernetzten sich die Eltern, gestern waren es annähernd 40. Und die wollen das so nicht hinnehmen. „Eine weiter entfernte Schule bedeutet nicht nur längere Schulwege, sondern auch den Verlust sozialer Bindungen für die betroffenen Kinder und ein schwer zu organisierender Alltag für die Eltern“, sagt Mark Rouven May, ein weiterer Vertreter der Elterngruppe. Mit Blick auf die demografische Entwicklung in Gerresheim durch intensiven Wohnungsbau sei der Bedarf an Schulplätzen an den beiden Gerresheimer Gymnasien absehbar gewesen, „und er wird sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen“, so Birkemeyer. Das geplante Gymnasium im Grafental komme für die aktuellen Viertklässler zu spät.

Zu Beginn der Schulausschuss-Sitzung am Dienstag ging Schuldezernent Burkhard Hintzsche kurz auf die Nöte der Eltern ein. „Würde man bei der Auswahl das Kriterium der räumlichen Nähe berücksichtigen, wären alle Schüler aus Gerresheim an den beiden Gymnasien des Stadtteils untergekommen“, sagte er. Ohne Zusagen für den konkreten Fall zu machen, kündigte er an, „dass wir darüber noch einmal grundsätzlich mit den Schulleitern sprechen werden“. Bislang wenden fast alle Schulen – jenseits der Geschwisterregelung – ausschließlich das Losverfahren an.