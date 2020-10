Wo sie jetzt getragen werden muss : 500 Schilder weisen auf Maskenpflicht in Düsseldorf hin

Düsseldorf Dort wo die Abstände im öffentlichen Raum nicht eingehalten werden können, gilt in Düsseldorf nun eine Maskenpflicht. Die Stadt hat am Montag damit begonnen, rund 500 neue Schilder aufzustellen.

Die Landesregierung hat nun eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verankert für Gebiete, in denen der notwendige Abstand nicht einzuhalten ist. Dazu gehören in Düsseldorf nun auch Wochenmärkte ebenso wie Trödelmärkte und Flohmärkte.

Zudem hat die Landeshauptstadt Düsseldorf für 13 Bereiche rund um die Altstadt und den Hauptbahnhof und in den stark frequentierten Stadtteilzentren in Kaiserswerth, Rath, Gerresheim, Düsseltal, Pempelfort, Oberkassel, Friedrichstadt, Unterbilk, Oberbilk, Eller, Garath und Benrath das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Freien empfohlen.

Die Maskenpflicht in der Altstadt beginnt im Westen am Rheinufer und endet im Osten am Hauptbahnhof. Im Norden verläuft die Grenze in etwa an Kunstsammlung, Opernhaus und Schauspielhaus vorbei. Im Süden grenzen Graf-Adolf-Platz und Stresemannplatz das Gebiet ein. Dazu kommen noch die Friedrichstraße bis zur Bilker Pferdeschänke und die Rheinpromenade bis zur Rheinterasse.