Kundgebung auf dem Kirchplatz : Rund 500 Düsseldorfer setzen bei Demo ein Zeichen für Afghanistan

Die Demonstranten setzten sich am Donnerstagabend für eine Luftbrücke ein. Foto: Hendrik Gaasterland

Düsseldorf Die Bilder aus Afghanistan bewegen auch die Düsseldorfer. Sie forderten bei einer Demonstration auf dem Kirchplatz Solidarität und die Aufnahme von Flüchtlingen.

Rund 500 Demonstranten haben sich am Donnerstag auf dem Kirchplatz mit den Menschen in Afghanistan solidarisiert, die aus Furcht vor den Taliban das Land verlassen wollen, es aber nicht können. Unter der Überschrift „Luftbrücke jetzt! Sichere Häfen für alle Flüchtenden aus Afghanistan sofort!“ veranstalteten die Flüchtlingsinitiative „Stay“ sowie die Initiativen „Düsseldorf stellt sich quer“ und „Flüchtlinge Willkommen“ die Kundgebung und einen anschließenden Protestzug zum Landtag. „Wenn man die Bilder sieht, hat man ein Gefühl der Machtlosigkeit. Wir sind hier, um ein einfaches Zeichen zu setzen, dass wir die Menschen und das Leid sehen, dass wir sehen, was falsch läuft“, sagte Demo-Teilnehmerin Clarissa Wagner.