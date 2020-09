Verleiher Jump in der Landeshauptstadt : 500 knallrote Leih-E-Bikes in Düsseldorf

Düsseldorf Zu den zahllosen E-Scootern und Leihfahrräder in Düsseldorf gesellen sich seit Freitag neue Gefährte: Knallrote E-Bikes der Marke Jump können ab sofort gemietet werden.

Lime bietet aktuell die E-Bikes von Jump auch in anderen Städten weltweit an, darunter Berlin, London, Paris, Hamburg, München, Rom, Auckland, Washington D.C. und Seattle. Weitere Städte in Deutschland sollen folgen. Die Jump-Bikes fahren mit Tretunterstützung bis zu 25 Kilometer pro Stunde. Sie sind mit Hochleistungsakkus, Scheibenbremsen, Handyhalter und einem robusten Fahrradkorb ausgestattet, in dem sich etwa kleinere Einkäufe transportieren lassen.