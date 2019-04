Land fördert Start-ups : 500. Gründerstipendium an Senseblock

Düsseldorf Ein Köln-Düsseldorfer Start-up freut sich über Förderung vom Land.

Seit dem Start des Gründerstipendiums.NRW vor neun Monaten haben sich fast 1000 Gründerinnen und Gründer um eine Förderung beworben. Den 500. Förderbescheid überreichte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart am Montag im Startplatz im Medienhafen an das Köln-Düsseldorfer Gründerteam von Senseblock. Die jungen IT-Experten Sakander Zirai (Köln) und Louis Rose (Düsseldorf) wollen moderne IOT-Techniken (Internet of Things – Internet der Dinge) für Menschen zugänglich machen, die von IT selbst wenig bis nichts verstehen.