Fortuna Düsseldorf : Carlsplatz und RP verlosen 50 Karten für das Fortuna-Finale

Fortuna-Karten zu gewinnen (v.l.): Bernd Beilstein, Heiner Röckrath, Saskia Vanwijk und Ursula Wiedenlübbert vom Carlsplatz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf (RP) Den Dortmundern hätte die Fortuna die letzte Chance auf den Titel beinahe vermasselt – und einen Punkt hätte der couragierte Auftritt der Funkel-Truppe am Samstag mindestens verdient gehabt. Nun aber steht das Saisonfinale in der Arena an: Am Samstag spielt Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96. Was kann schöner sein, als sich mit einem Heimsieg zu verabschieden!

Die Fans hoffen auf ein tolles Spiel mit einigen Toren von Benito Raman und Dodi Lukebakio und wollen die Mannschaft nach einer tollen Saison noch einmal richtig feiern. Mit dem Carlsplatz, der ein Partner der Fortuna ist, verlosen wir 25 mal zwei Karten für das Saison-Finale.