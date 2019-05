Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 : Carlsplatz und RP verlosen 50 Karten für das Fortuna-Finale

Düsseldorf Die Fortuna hat eine hervorragende Saison gespielt. Dass der Klassenerhalt überhaupt - und dann auch noch so früh - klar gemacht wurde, damit hätten wohl nur die Wenigsten gerechnet. Am Samstag steht das Saisonfinale auf dem Programm. Wir verlosen Karten!

Nun aber steht das Saisonfinale in der Arena an: Am Samstag spielt Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96. Was kann schöner sein, als sich mit einem Heimsieg zu verabschieden!